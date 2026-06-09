ЗМІ: Україна може використовувати на фронті новітню далекобійну ракету за програмою ERAM

Наразі офіційного підтвердження від Міністерства оборони України чи США про ці ракети в арсеналі ЗСУ немає.

Україна вже може використовувати у війні проти РФ новітні крилаті ракети AGM-188A Rusty Dagger, які розробляли спеціально для ЗСУ за програмою ERAM, пише Defence Express.

У мережі з'явилися фотографії уламків CRPA-антени, знайдені на місці одного з нещодавніх ракетних ударів по позиціях російських окупантів. Аналіз маркування деталей вказує на те, що Збройні Сили України, ймовірно, отримали та вже застосовують новітні високоточні крилаті ракети AGM-188A.

Знайдена 8-елементна антена виробляється американською компанією Zone 5 Technologies. Саме це підприємство є розробником однієї з двох ракет за секретною програмою Пентагону ERAM (Extended Range Attack Munition). Цей проєкт запустили у 2024 році спеціально для забезпечення потреб Повітряних сил ЗСУ в масовому, дешевому та далекобійному озброєнні.

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Наразі офіційного підтвердження від Міністерства оборони України чи США щодо передачі цих ракет не надходило.

Якщо бойове застосування все ж підтвердять, це означає появу в арсеналі України унікальної зброї з надзвичайними характеристиками.

Головною особливістю AGM-188A Rusty Dagger є її дальність. Попри те, що початкові вимоги програми ERAM передбачали знищення цілей на відстані від 460 кілометрів, розробники з Zone 5 Technologies змогли збільшити цей показник більш ніж удвічі. Ракета здатна уражати ворожі об'єкти на відстані понад 930 кілометрів.

За своїми масогабаритними характеристиками Rusty Dagger відповідає звичайній 500-фунтовій авіабомбі Mk82. Загальна вага ракети становить близько 200 кілограмів, з яких 45 кілограмів припадає на бойову частину. Вона цілком співмірна з бойовою частиною дронів типу «Шахед», чого достатньо для знищення складів БК, командних пунктів, систем ППО та літаків на аеродромах.

Завдяки стійкій до РЕБ системі навігації та малим розмірам, ракета є складною ціллю для протиповітряної оборони ворога. Запуск такої ракети можливий з будь-якого літака, що здатний нести бомби JDAM. Це дозволяє використовувати ракету як з американських винищувачів F-16, так і з наявних в Україні радянських Су-27 чи МіГ-29.

Невелика вага боєприпасу теоретично дозволяє одній ескадрильї з 12 літаків F-16 підняти та запустити в одному залпі до 144 таких крилатих ракет, що здатні перевантажити будь-яку систему ППО.