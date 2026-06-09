Генштаб ЗСУ: Росіяни тиснуть на Покровському і Гуляйпільському напрямках

На Куп’янському ворог один раз атакував українські позиції в районі Шийківки.

Станом на 16:00 9 червня росіяни вже 51 раз атакували позиції Сил оборони на фронті.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині від вогню загарбників постраждали населені пункти Сопич, Рогізне, Кореньок, Будки, Малушине, Атинське, Бачівськ, Уланове, Яструбщина, Середина-Буда, а на Чернігівщині під удари потрапив населений пункт Лужки. Крім того, авіаційних ударів зазнали Пустогород та Вільна Слобода, що на Сумщині.

Реклама

Три бойових зіткнення відбулися на Північно-Слобожанському та Курському напрямках, одне з яких триває досі; також противник завдав одного авіаудару із застосуванням чотирьох керованих авіабомб та здійснив 27 обстрілів, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

Три спроби прорвати оборону українців зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку неподалік Приліпки та Западного.

На Куп’янському ворог один раз атакував українські позиції в районі Шийківки.

Шість спроб росіян просунутися вперед відбивали українські воїни на Лиманському напрямку біля Борової, Червоного Ставу, Новоселівки, Дробишевого та Озерного, три боєзіткнення продовжуються.

На Слов’янському Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському і Придніпровському ворог наступальних дій не проводив.

Чотири атаки відбивали захисники на Костянтинівському напрямку поблизу Іванопілля, Іллінівки та Русиного Яру, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Покровському окупанти 16 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах Шахового, Золотого Колодязя, Вільного, Білицького, Родинського, Шевченка, Гришиного, Сергіївки, Котлиного, Удачного та Новопавлівки, одне боєзіткнення триває.

Один раз ворог намагався просунутися у районі Олександрограда на Олександрівському напрямку.

Сили оборони відбили сім ворожих атак на Гуляйпільському напрямку в районах Рибного, Воздвижівки, Різдвянки, Добропілля, Залізничного та Гуляйпільського, два боєзіткнення тривають.

Два рази штурмував ворог позиції захисників на Оріхівському напрямку в районах Степового та Степногірська.