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На Закарпатті підприємця підозрюють у продажі автомобілів, призначених для ЗСУ

Фігурант продав два автомобілі – Hyundai Santa Fe та SsangYong.

На Закарпатті підприємця підозрюють у продажі автомобілів, призначених для ЗСУ

У Закарпатській області поліцейські затримали підприємця за підозрою у продажі автомобілів, ввезених як гуманітарна допомога для ЗСУ.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Фігурант продав два автомобілі – Hyundai Santa Fe та SsangYong – за 6 000 доларів. Його затримали саме під час продажу авто. Нині підприємцю повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. 

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Викрили злочинну схему ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації під виглядом гуманітарної допомоги для потреб військових оперативники управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та слідчі відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції. До неї причетний фізична особа-підприємець, який володіє СТО. 

Він вже домовився про продаж трьох авто і навіть отримав завдаток. Під час отримання коштів за дві машини його затримали правоохоронці в процесуальному порядку. 

Також вилучили транспортні засоби, які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб Збройних Сил України, технічні паспорти, різноманітну  документацію, а також 6 000 доларів. Загалом чоловік розраховував заробити 10 000 доларів за продаж трьох транспортних засобів.

Усі вилучені транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

На підставі отриманих доказів поліцейські оголосили підозру підприємцю за  ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України – продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі та за попередньою змовою групою осіб. Нині йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення 702 тис. грн застави. 

Санкція статті передбачає покарання – до семи років ув’язнення. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Хустська окружна прокуратура. 

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