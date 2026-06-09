На Київщині правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення та збуту пального

У Київській області правоохоронці викрили злочинну групу, що займалася підпільним виробництвом та збутом бензину, дизпалива на території області та у столиці.

Як розповіли у Нацполіції, щоб отримати пальне, ділки змішували низькооктанову сировину зі спеціальними присадками для підвищення октанового числа та додавали барвників для надання готовому продукту вигляду якісного пального відомих вітчизняних виробників. Надалі «товар» продавали через мережу автозаправних станцій, а також безпосередньо населенню у ПЕТ-тарах (об’ємом 10 літрів, 5 літрів) за готівковий та безготівковий розрахунки. Також пальне збували з автомобілів, спеціально переобладнаних під мобільні міні-АЗС.

Фото: Нацполіція Нелегальна АЗС на Київщині

Фото: Нацполіція Нелегальна АЗС на Київщині

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Правоохоронці встановили чотири місця виготовлення та зберігання фальсифікованого пального, а також десять автозаправних станцій у Київській області та місті Києві, які купували незаконно виготовлене пальне.

Поліцейські за участі представників Державної екологічної інспекції Столичного округу провели 41 санкціонований обшук і вилучили фінансово-господарську документацію, печатки, чорнові записи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти у різній валюті, транспортні засоби, а також більш ніж 86 тисяч літрів бензину загальною вартістю понад 7 мільйонів гривень.

Серед вилученого – бензин різних марок, дизельне пальне, резервуари для його зберігання та зразки нафтопродуктів, які направили на проведення відповідних експертних досліджень.

Наразі повідомили про підозру вісьмом учасникам схеми: організатору, менеджеру підприємства, бухгалтеру, довіреній особі одного з організаторів та чотирьом водіям, які забезпечували перевезення та реалізацію фальсифікованого пального. Їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Шістьох фігурантів затримано в процесуальному порядку. Тривають подальші слідчі дії.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно та призначення комплексу судових експертиз.