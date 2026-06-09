Спротив: окупаційна влада економить на виплатах медикам “швидких” у прифронтових районах

Особливо гостро проблема проявляється у прифронтових районах, де стаціонарних лікарень та аптек не залишилося.

На окупованих територіях України працівники швидкої медичної допомоги дедалі частіше стикаються не лише із затримками основної заробітної плати, а й із багаторічною невиплатою надбавок за роботу в умовах підвищеної небезпеки.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Особливо гостро проблема проявляється у прифронтових районах, де цивільні страждають не від обстрілів, а від банальних хвороб, адже стаціонарних лікарень та аптек тут не залишилося.

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При цьому медики щодня виїжджають на виклики до величезної кількості людей, які тут залишаються проживати і для яких “швидка” – це єдина медична допомога.

За інформацією ЦНС, додаткові виплати за роботу в зоні бойових дій або систематично затримуються, або взагалі не надходять працівникам.

При цьому навантаження на бригади швидкої допомоги лише зростає, так як літні люди гостро потребують лікування, а отримати його, крім як від медиків швидкої, просто ніде.

“Попри постійні ризики для життя та здоров’я, окупаційна адміністрація продовжує економити на медиках, які фактично утримують систему екстреної допомоги від повного колапсу. Люди змушені працювати в умовах кадрового дефіциту, психологічного виснаження та невизначеності щодо власного фінансового забезпечення”, – зазначили у ЦНС.