Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Спротив: окупаційна влада економить на виплатах медикам “швидких” у прифронтових районах

Особливо гостро проблема проявляється у прифронтових районах, де стаціонарних лікарень та аптек не залишилося. 

Спротив: окупаційна влада економить на виплатах медикам “швидких” у прифронтових районах
Ілюстративне фото

На окупованих територіях України працівники швидкої медичної допомоги дедалі частіше стикаються не лише із затримками основної заробітної плати, а й із багаторічною невиплатою надбавок за роботу в умовах підвищеної небезпеки. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Особливо гостро проблема проявляється у прифронтових районах, де цивільні страждають не від обстрілів, а від банальних хвороб, адже стаціонарних лікарень та аптек тут не залишилося. 

Реклама

При цьому медики щодня виїжджають на виклики до величезної кількості людей, які тут залишаються проживати і для яких “швидка” – це єдина медична допомога.

За інформацією ЦНС, додаткові виплати за роботу в зоні бойових дій або систематично затримуються, або взагалі не надходять працівникам. 

При цьому навантаження на бригади швидкої допомоги лише зростає, так як літні люди гостро потребують лікування, а отримати його, крім як від медиків швидкої, просто ніде.

“Попри постійні ризики для життя та здоров’я, окупаційна адміністрація продовжує економити на медиках, які фактично утримують систему екстреної допомоги від повного колапсу. Люди змушені працювати в умовах кадрового дефіциту, психологічного виснаження та невизначеності щодо власного фінансового забезпечення”, – зазначили у ЦНС.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies