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Ворог за добу поранив трьох мирних мешканців Дніпропетровщини

Майже 20 разів ворог атакував три райони області безпілотниками.

Ворог за добу поранив трьох мирних мешканців Дніпропетровщини
Фото: Телеграм / Олександр Ганжа

Ворог за минулу добу поранив трьох мирних мешканців Дніпропетровщини, повідомив вранці 9 червня очільник ОВА Олекснадр Ганжа. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Пошкоджені інфраструктура, багатоповерхові і приватні будинки, аптека, кафе, господарська споруда, автівки. Постраждали двоє людей. Чоловік 42 років госпіталізований в стані середньої тяжкості. 43-річний поранений лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині потерпали Миколаївська та Петропавлівська громади. Горіли приватна оселя і гараж. Пошкоджене пожежне авто.

У Троїцький громаді Павлоградського району знищені приватний будинок і господарська споруда. Ще одна оселя понівечена. Постраждала 63-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

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