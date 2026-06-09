Окупанти поскаржились на повторний удар ЗСУ по Чонгарському мосту. Рух по ньому знову зупинено

Напередодні окупаційна влада доповідала про відновлення руху в реверсному режимі.

Гауляйтер Херсонщини поскаржився, що у ніч на 9 червня українські дрони вдруге вдарили по Чонграському мосту, який з'єднує окупований росіянами регіон та Крим.

Відомо, що цей міст є важливим логістичним шляхом для окупаційних військ.

До цього Чонгарський міст отримав ураження 7 червня. Вчора, 8 червня, окупаційна влада доповідала про відновлення руху у реверсному режимі.

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Варто зауважити, що наразі на півострові кілька тижнів триває паливна криза, зокрема, через ураження українськими безпілотниками нафтобаз та НПЗ.