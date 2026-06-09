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Росія вбила 2 і поранила 11 людей на Донеччині (оновлено)

Руйнувань зазнали 53 цивільних об’єкти, з них 33 житлових будинки.

Росія вбила 2 і поранила 11 людей на Донеччині (оновлено)

За минулу добу російська армія вбила і поранила мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Окупанти вбили двох людей – у Білозерському і Дружківці.

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Ще 11 людей в області за добу дістали поранення. У Слов'янську є 9 поранених і Шабельківці – двоє.

У Національній поліції зазначають, що під вогнем перебували 11 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, селища Новодонецьке, Олексієво-Дружківка, Шабельківка, села Іверське, Левадне, Очеретине, Петрівка Перша.

Руйнувань зазнали 53 цивільних об’єкти, з них 33 житлових будинки.

По Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами та артилерією – вбили мирного жителя, пошкодили багатоквартирний будинок.

Одна людина загинула в Білозерському внаслідок влучання FPV-дрона.

На Слов’янськ ворог спрямував три бомби “КАБ-250” та БпЛА “Молнія-2” – травмовано 9 цивільних осіб, зокрема 17-річну дівчину. Пошкоджено 12 багатоквартирних і 4 приватних будинки, адмінбудівлю, спортивну школу, 7 цивільних авто.

Двоє поранених – у Шабельківці, де безпілотник поцілив по приватному будинку.

Унаслідок дронових атак у Краматорську пошкоджено гараж, в Новодонецькому – заклад освіти, в Іверському – кафе та об’єкт інфраструктури, у Левадному – нежитлове приміщення, у Петрівці Першій – 14 приватних осель.

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Крім того, сьогодні близько 5:25 росія скинула на Слов’янськ три бомби “ФАБ-250”. Під ударом опинився приватний сектор на околиці. Один будинок зруйновано вщент, ще понад 20 – пошкоджено. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Остаточні наслідки обстрілу з’ясовуються.

Усього від початку вторгнення в області (без урахування Маріуполя та Волновахи) від рук росіян загинули 4110 людей і 9604 отримали поранення.

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