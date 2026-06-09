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У Запорізькій області ворог вбив та поранив людей

Окупанти били по області 884 рази. 

У Запорізькій області ворог вбив та поранив людей
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

Двоє людей загинули, ще 38 поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. Упродовж доби окупанти завдали 884 удари по 46 населених пунктах Запорізької області.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, люди загинули у Запоріжжі. Росіяни поцілили у спальний район міста. 

Війська РФ здійснили 28 авіаударів по Комишувасі, Малокатернинівці, Балабиному, Новомиколаївці, Вільнянську, Новоолександрівці, Оріхову, Різдвянці, Рівному, Воздвижівці, Омельнику, Гіркому, Червоній Криниці, Долинці, Лісному, Данилівці, Копанях та Новоселівці.

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605 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Спасівку, Комишуваху, Ясну Поляну, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку та Новоселівку.

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новоданилівці, Чарівному, Малій Токмачці та Гуляйпільському.

246 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 152 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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