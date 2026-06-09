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Двоє людей загинули, ще 13 постраждали на Сумщині унаслідок російської агресії

Окупанти били по 21 громаді області.

Двоє людей загинули, ще 13 постраждали на Сумщині унаслідок російської агресії
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

Упродовж доби двоє людей загинули, ще 13 постраждали через ворожі атаки на Сумщині. Серед постраждалих є двоє дітей. Під ворожим вогнем перебувала 21 громада Сумської області. Армія РФ застосовувала керовані авіабомби, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Про це повідомили у Національній поліції.

У Конотопській громаді внаслідок атаки російського БпЛА загинула 78-річна жінка. Постраждали 8-річний хлопчик, жінки віком 41 та 75 років, а також 44-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 10 приватних будинків, вантажний автомобіль, три легкові автомобілі, мотоцикл.

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У Середино-Будській громаді внаслідок ворожих обстрілів загинув 71-річний чоловік. Поранення отримав 68-річний чоловік, травмована 33-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння та гараж.

У Глухівській громаді внаслідок ударів російських БпЛА постраждали чоловіки віком 50, 51, 54 та 54 роки. Пошкоджено легковий автомобіль, приміщення автостанції, майстерню підприємства та житлові будинки.

У Тростянецькій громаді внаслідок удару російського БпЛА постраждали 2-річний хлопчик та 25-річна жінка. Пошкоджено два житлові будинки, гараж, автомобіль та газопровід.

У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона травмовано 56-річного чоловіка. Пошкоджено приватний будинок.

У Білопільській, Великописарівській, Краснопільській, Сумській, Путивльській, Зноб-Новгородській, Березівській, Есманській та інших громадах пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, магазини, заклад освіти, транспортні засоби й інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Наслідки російської агресії на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської агресії на Сумщині

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ.

За кожним фактом відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

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