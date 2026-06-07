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Центр стратегічних комунікацій: ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара

Рух через пункт пропуску "Джанкой" призупинено. 

Центр стратегічних комунікацій: ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара
удар по мосту в районі Чонгара
Фото: Центр стратегічних комунікацій

ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара на ТОТ Херсонщини. Рух через пункт пропуску "Джанкой" призупинили. 

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара, одному з ключових маршрутів між окупованим Кримом і захопленою частиною півдня України. Після цього рух через пункт пропуску "Джанкой" було призупинено", – зазначається у повідомленні. 

Російська логістика пошкоджена, тепер окупаційна влада шукає обхідні маршрути.

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