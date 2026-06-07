ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара на ТОТ Херсонщини. Рух через пункт пропуску "Джанкой" призупинили.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"ЗСУ завдали удару по мосту в районі Чонгара, одному з ключових маршрутів між окупованим Кримом і захопленою частиною півдня України. Після цього рух через пункт пропуску "Джанкой" було призупинено", – зазначається у повідомленні.
Російська логістика пошкоджена, тепер окупаційна влада шукає обхідні маршрути.
- Сили безпілотних систем ЗСУ уночі 7 червня завдали ураження по 26 об’єктах російських військ на тимчасово захоплених територіях України та в Брянській області РФ.