у Виженці обвалився дерев'яний міст з дітьми

У селі Виженка Вижницької територіальної громади Чернівецької області під час екскурсії обвалився дерев’яний міст через річку, коли на нього одночасно вийшла група дітей.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Чернівецькій області.

За попередніми даними, конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Унаслідок падіння шестеро дітей отримали травми та були госпіталізовані до медичних закладів Чернівців.

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У них діагностували черепно-мозкові травми, струси головного мозку, переломи, забої та гематоми.

Рятувальники на місце події не залучалися.

У прокуратурі Чернівецької області розпочали досудове розслідування за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України).

"За даними слідства, 6 червня у селі Виженка Чернівецької області 55 дітей із Харківщини перебували на організованому відпочинку. Під час прогулянки понад 30 дітей віком до 15 років перебували на дерев’яному підвісному мосту через річку Виженка та фотографувалися, коли конструкція раптово обвалилася", – ідеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Перевіряється дотримання вимог безпеки під час організації відпочинку дітей, а також технічний стан мосту та дії осіб, відповідальних за його утримання й експлуатацію.