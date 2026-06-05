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На Буковині викрили ексвійськового, який представлявся генералом і обіцяв перевести у тил

Його затримали правоохоронці після перевадання 4 тисяч доларів. 

На Буковині викрили ексвійськового, який представлявся генералом і обіцяв перевести у тил

У Чернівецькій області підозру оголосили колишньому військовослужбовцю за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішень щодо переведення військових.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що звільнений зі служби за станом здоров’я чоловік дізнався про намір військовослужбовця перевестися до однієї з частин на території області. 

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Запевняючи, що має впливові зв’язки серед військового командування, він пообіцяв за 6 тисяч доларів США посприяти переведенню до тилового підрозділу. Для переконливості підозрюваний представлявся “бригадним генералом”.

Під час зустрічі біля автозаправної станції він отримав 4 тисяч доларів США і його затримали правоохоронці.

Наразі чоловіку інкриміновано ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. 

Триває встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної схеми.

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