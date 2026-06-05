ЦПД: РФ залучила до дезінформаційної кампанії щодо удару ЗСУ по Старобільську 2 тисяч джерел

Центр протидії дезінформації зафіксував масштабну скоординовану дезінформаційну кампанію Росії довкола удару по тимчасово окупованому Старобільську.

Кампанія розгортається синхронно у внутрішньому російському інформаційному просторі та у проросійському сегменті європейського інфопростору.

“Кампанія охопила багатомільйонну аудиторію за рахунок штучного залучення майже 2 тисяч джерел з ознаками неавтентичної поведінки та близько 1000 ресурсів, що були помічені в поширенні маніпуляцій”, – зазначили у ЦПД.

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Проросійські ресурси в Європі дзеркально повторювали російські наративи місцевими мовами з лінгвістичною адаптацією.

Кампанія має всі ознаки штучно згенерованої та централізовано керованої. Абсолютний пік вкиду припав на 23 травня – понад 19 тис. публікацій, після чого на початку червня зафіксовано повторне штучне “підігрівання” теми, що доводить ручне керування циклом деструктивних наративів.

Кампанія розгорталася за трьома ключовими наративами:

звинувачення ЗСУ в нібито “ударі по гуртожитку зі студентами” задля формуванн іміджу України як агресора, що систематично атакує цивільне населення;

російські “удари відплати” подаються як “невідворотна” та “раціональна” відповідь з метою “легітимізації” подальшого терору проти мирних українців;

дискредитація Заходу як “спонсора терору” та “співучасника” через постачання Україні озброєнь і “замовчування трагедії” західними медіа.

Фото: Центр протидії дезінформації

Сили оборони України завдавали ударів по виключно військових цілях РФ у тимчасово окупованому Старобільську. Згідно з повідомленням Генерального штабу України, удару було завдано по одному зі штабів підрозділу безпілотних систем “Рубікон”.

Мета дезінформаційної кампанії полягає у створенні пропагандистського міфу про “український злочин”, що дозволить Кремлю обґрунтувати продовження агресивної війни та посилення терору проти цивільного населення України, а також спробувати підірвати західну підтримку України через тезу про “співучасть” Заходу.