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За чотири місяці Офіс Військового омбудсмана опрацював понад 8 тис. скарг, найбільше - щодо лікування і направлення на ВЛК

Президент Зеленський провів зустріч із Решетиловою і погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві.

За чотири місяці Офіс Військового омбудсмана опрацював понад 8 тис. скарг, найбільше - щодо лікування і направлення на ВЛК
Володимир Зеленський і Ольга Решетилова
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовим омбудсманом Ольгою Решетиловою і погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Україна має унікальний досвід розбудови системи захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни й готова ділитися своїми напрацюваннями з партнерами. Ольга Решетилова фіналізує всі деталі, після цього напрацювання представлять суспільству", – йдеться в повідомленні.

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Під час зустрічі Решетилова доповіла, що за перші чотири місяці роботи Офіс Військового омбудсмана опрацював понад 8 тис. скарг і поновив права тисяч військовослужбовців. Найбільша кількість скарг надходить щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії.

Крім того, президент і військовий омбудсман обговорили прозорість нарахування грошового забезпечення, необхідність уніфікованих критеріїв обліку додаткових виплат і прозорого фінансового документообігу.

Решетилова наголосила, що у фокусі уваги залишається розбудова інфраструктури захисту прав іноземних громадян та осіб без громадянства, що стали на захист України.

Під час зустрічі також обговорили співпрацю Офісу Військового омбудсмана з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та іншими складовими сектору безпеки й оборони.

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