За чотири місяці Офіс Військового омбудсмана опрацював понад 8 тис. скарг, найбільше - щодо лікування і направлення на ВЛК

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із військовим омбудсманом Ольгою Решетиловою і погодив проведення першого міжнародного форуму військових омбудсманів у Києві.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Україна має унікальний досвід розбудови системи захисту прав військовослужбовців під час повномасштабної війни й готова ділитися своїми напрацюваннями з партнерами. Ольга Решетилова фіналізує всі деталі, після цього напрацювання представлять суспільству", – йдеться в повідомленні.
Під час зустрічі Решетилова доповіла, що за перші чотири місяці роботи Офіс Військового омбудсмана опрацював понад 8 тис. скарг і поновив права тисяч військовослужбовців. Найбільша кількість скарг надходить щодо лікування та направлення на військово-лікарські комісії.
Крім того, президент і військовий омбудсман обговорили прозорість нарахування грошового забезпечення, необхідність уніфікованих критеріїв обліку додаткових виплат і прозорого фінансового документообігу.
Решетилова наголосила, що у фокусі уваги залишається розбудова інфраструктури захисту прав іноземних громадян та осіб без громадянства, що стали на захист України.
Під час зустрічі також обговорили співпрацю Офісу Військового омбудсмана з Міністерством оборони, Генеральним штабом ЗСУ та іншими складовими сектору безпеки й оборони.
- 27 січня в газеті “Голос України” повідомили про офіційний запуск роботи Офісу військового омбудсмана, який очолила Ольга Решетилова.