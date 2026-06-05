Мешканці міста масово скаржаться на засилля побутових відходів, переповнені контейнери та утворення величезних стихійних звалищ просто посеред житлових кварталів.

На Кримському півострові дедалі частіше фіксуються ознаки масштабного комунального колапсу, повідомляють у Центрі нацспротиву.

Мешканці Севастополя масово скаржаться на засилля побутових відходів, переповнені контейнери та утворення величезних стихійних звалищ просто посеред житлових кварталів.

Ситуація набула такого розмаху, що у дворах багатоповерхівок, зокрема в Ленінському районі на вулиці Хрюкіна, вже відкрито господарюють щури, а центральні частини міста перетворюються на суцільні сміттєві полігони.

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Подібні випадки вже не є поодинокими та свідчать про системну неспроможність окупаційних служб впоратися з елементарним очищенням міст. Особливо гостро ситуація проявляється з приходом літнього тепла, коли тонни невивезеного сміття починають розкладатися під сонцем, залишаючи людей сам на сам зі стійким смородом та загрозою повної антисанітарії під власними вікнами.

Критичне перевантаження інфраструктури виникає на тлі штучної зміни демографічного балансу.

Окупанти продовжують масово завозити на півострів російських мігрантів, на кількість яких комунальні мережі міст просто не розраховані.

“При цьому так звана “влада” традиційно уникає публічних пояснень і демонструє абсолютну байдужість до блага місцевого населення, повністю ігноруючи крики про допомогу від містян”, – зазначили у Центрі.