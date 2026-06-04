Як зазначив командувач “Бровді”, серед різнобарвʼя відпрацьованих військових цілей у оперативній глибині противника Птахами СБС вночі 4 червня:

Корабель вполювали біля населеного пункту Юркіне, що недалеко від Керчі.

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