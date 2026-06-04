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Біля Криму атаковано російський прикордонний сторожовий корабель класу “Світляк”

Корабель вполювали біля населеного пункту Юркіне, що недалеко від Керчі. 

Біля Криму атаковано російський прикордонний сторожовий корабель класу “Світляк”
Атаковано російський прикордонний корабель біля Криму
Фото: скріншот

Сиби безпілотних систем “вполювали” прикордонний сторожовий корабель класу “Світляк”, ЗРГК Панцир, систему навігації, цистерни, локомотиви, трансформатори.

Як зазначив командувач “Бровді”, серед різнобарвʼя відпрацьованих військових цілей у оперативній глибині противника Птахами СБС вночі 4 червня:

  • Прикордонний сторожовий корабель “Світляк” проєкту 10410, н.п. Юркіне, АР Крим. Призначення: контроль та захист портів та суден, створення тактичного рубежу ППО та протичовнової оборони. Довжина 49,5 м. Озброєння: 16 комплектів ПЗРК “Ігла”, арт. установка АК-176, кулеметні установки 14,5 та шестиствольні зенітні автомати. Екіпаж 28 військових, автономність 10 діб (2200 миль).
  • ЗРГК "Панцир-С1", нп Стрілкове, Херсонська область
  • Радіотехнічна система ближньої навігації РСБН-4Н, Саки, АР Крим
  • Локомотиви, н.п. Владиславівка та н.п. Роздольне, АР Крим
  • Трансформатори, н. п. Булавинське та н.п. Вуглегірськ, Донецька область
  • Цистерни з ПММ, м. Макіївка, Донецька область

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