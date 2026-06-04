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ЦПД попереджає про фейкові SMS-повідомленнями про “штрафи за порушення ПДР”

Користувачі отримують SMS або повідомлення в месенджерах з посиланням на ресурс, який імітує державні сервіси. 

ЦПД попереджає про фейкові SMS-повідомленнями про “штрафи за порушення ПДР”
Мета таких розсилок – викрадення персональних і банківських даних українців

У мережі поширюється шахрайська схема з фейковими SMS-повідомленнями про “штрафи за порушення ПДР”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. 

Схема працює так: користувачі отримують SMS або повідомлення в месенджерах з вимогою “терміново сплатити штраф” і посиланням на ресурс, який імітує державні сервіси. 

Перейшовши за посиланням і ввівши дані картки, людина фактично передає шахраям доступ до власного рахунку.

Патрульна поліція та Кіберполіція нагадують, що Департамент патрульної поліції України ніколи не надсилає громадянам повідомлення про штрафи на мобільні телефони. 

Мета таких розсилок – викрадення персональних і банківських даних громадян України через фішингові посилання.

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