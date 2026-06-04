Мінсоцполітики: понад 34 тисячі людей отримали соцпослуги в межах програми малих грантів

Серед отримувачів послуг — внутрішньо переміщені особи, діти та люди з інвалідністю.

Понад 34 тисячі людей уже отримали соціальні послуги в громадах у межах програми малих грантів. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України за підсумками засідання Наглядової ради проєкту.

Серед отримувачів послуг — внутрішньо переміщені особи, діти та люди з інвалідністю. Програма спрямована на розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми, дітей, а також послуг раннього втручання.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, програма має стати не лише механізмом фінансування окремих ініціатив, а й способом напрацювання рішень для всієї соціальної сфери. Він зазначив, що успішні моделі послуг мають працювати в громадах і після завершення грантової підтримки.

Під час засідання учасникам також презентували дашборд проєкту, який дозволяє відстежувати охоплення отримувачів допомоги, ключові показники надання послуг та результати роботи постачальників у громадах.

За підсумками засідання Наглядова рада узгодила подальші кроки для реалізації та масштабування проєкту.

Програма реалізується за підтримки уряду Великої Британії в межах проєкту SPIRIT у співпраці з Мінсоцполітики, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, ЮНІСЕФ Україна та ІСАР Єднання.