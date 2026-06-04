Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
«Токсичний донат»: чому допомога армії починає викликати спустошення і як повернути ресурс для емпатії?
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Як нові українські дрони FP-2 паралізують російську залізницю
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мінсоцполітики: понад 34 тисячі людей отримали соцпослуги в межах програми малих грантів

Серед отримувачів послуг — внутрішньо переміщені особи, діти та люди з інвалідністю.

Мінсоцполітики: понад 34 тисячі людей отримали соцпослуги в межах програми малих грантів
Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України
Фото: Зоряна Стельмах

Понад 34 тисячі людей уже отримали соціальні послуги в громадах у межах програми малих грантів. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України за підсумками засідання Наглядової ради проєкту.

Серед отримувачів послуг — внутрішньо переміщені особи, діти та люди з інвалідністю. Програма спрямована на розвиток соціальних послуг для сімей з дітьми, дітей, а також послуг раннього втручання.

За словами міністра соціальної політики Дениса Улютіна, програма має стати не лише механізмом фінансування окремих ініціатив, а й способом напрацювання рішень для всієї соціальної сфери. Він зазначив, що успішні моделі послуг мають працювати в громадах і після завершення грантової підтримки.

Під час засідання учасникам також презентували дашборд проєкту, який дозволяє відстежувати охоплення отримувачів допомоги, ключові показники надання послуг та результати роботи постачальників у громадах.

За підсумками засідання Наглядова рада узгодила подальші кроки для реалізації та масштабування проєкту.

Програма реалізується за підтримки уряду Великої Британії в межах проєкту SPIRIT у співпраці з Мінсоцполітики, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю, ЮНІСЕФ Україна та ІСАР Єднання.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies