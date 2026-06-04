Росія вбила 5 і поранила 11 мешканців Донецької області

З початку вторгнення росіяни вбили в області 4099 осіб.

За минулу добу 3 червня російська армія вбила і поранила цивільних у Донецькій області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни вбили трьох людей Краматорську і двох у Дружківці.

Ще 11 людей в області за добу дістали поранення: чотири у Краматорську, троє у Дружківці, двоє в Олексієво-Дружківці, одна у Слов’янську і одна у Добропіллі.