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Росія вбила 5 і поранила 11 мешканців Донецької області

З початку вторгнення росіяни вбили в області 4099 осіб.

Росія вбила 5 і поранила 11 мешканців Донецької області
Фото: vin.hsc.gov.ua

За минулу добу 3 червня російська армія вбила і поранила цивільних у Донецькій області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Росіяни вбили трьох людей Краматорську і двох у Дружківці.

Ще 11 людей в області за добу дістали поранення: чотири у Краматорську, троє у Дружківці, двоє в Олексієво-Дружківці, одна у Слов’янську і одна у Добропіллі.

  • З початку вторгнення росіяни вбили в області 4099 осіб і поранили 9565. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи. 

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