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На Сумщині росіяни дроном атакували авто енергетиків

Через обстріли є відключення світла у шести областях.

На Сумщині росіяни дроном атакували авто енергетиків
Окупанти обстріляли авто енергетиків на Сумщині, ілюстративне фото
Фото: Сумиобленерго

Сьогодні, 4 червня вранці, на Сумщині ворожий БПЛА атакував службовий автомобіль АТ «Сумиобленерго». Поранений працівник підприємства.

Як розповіли у Міненерго, постраждалого доставили до лікарні.

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. 

Застосування обмежень сьогодні не прогнозують, а про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час, з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.

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