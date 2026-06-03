В Україні завершується посівна, аграрії засадили 97% від прогнозованих площ

В Україні завершується посівна - 2026. Аграрії засіяли 5,84 млн га зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ.

Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Зокрема, посіяно:

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ярої пшениці – 186,2 тис. га;

ярого ячменю – 713,4 тис. га;

гороху – 259,5 тис. га;

вівса – 137,5 тис. га;

кукурудзи – 4 336,6 тис. га;

проса – 37,6 тис. га.

гречки – 51,1 тис. га.

Найактивніше посівна кампанія триває у Полтавській (594,1 тис. га), Чернігівській (567 тис. га), Вінницькій (481.6 тис. га), Київській та Черкаській областях.

Також завершується сівба технічних культур. Ними вже засіяли 6,9 млн га (95% від прогнозу). Зокрема, цукровими буряками засіяли 190 тис. га. Соняшник займає 4,73 млн га , а соя – майже 2 млн га.