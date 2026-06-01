Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаЕкономікаДержава
Спецтема
Defense Tech

Україна та Литва запускають спільну ініціативу підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania

Її впроваджуватимуть Міністерства оборони обох країн та кластер Brave1.

Україна та Литва запускають спільну ініціативу підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania
прем'єр-міністерка Юлія Свириденко
Фото: тг-канал прем'єр-міністерка Юлія Свириденко

Україна та Литва під час NATO–Ukraine Forum оголосили про запуск спільної ініціативи підтримки оборонних інновацій  Brave Lithuania, яку спільно впроваджуватимуть Міністерства оборони обох країн та кластер Brave1.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

В межах ініціативи, розробники зможуть швидше створювати та впроваджувати рішення у напрямах defence tech. Зокрема, у сферах безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій.

За її словами, з 2022 року виробничі спроможності України зросли у 50 разів — з 1 млрд доларів до 50 млрд доларів.

"Україна має унікальний досвід створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва є одним із наших найближчих партнерів у сфері безпеки та оборони. Об’єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок", - зазначила Свириденко.

В Україні програму реалізовуватиме кластер оборонних технологій Brave1.

  • Україна та Литва обговорили спільне виробництво дронів і оборонні проєкти Drone Deal. Литва стала першою країною НАТО, з якою Україна уклала таку угоду.
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies