Україна та Литва запускають спільну ініціативу підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania

Україна та Литва під час NATO–Ukraine Forum оголосили про запуск спільної ініціативи підтримки оборонних інновацій Brave Lithuania, яку спільно впроваджуватимуть Міністерства оборони обох країн та кластер Brave1.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

В межах ініціативи, розробники зможуть швидше створювати та впроваджувати рішення у напрямах defence tech. Зокрема, у сферах безпілотних систем, РЕБ, штучного інтелекту, систем зв’язку та інших технологій.

За її словами, з 2022 року виробничі спроможності України зросли у 50 разів — з 1 млрд доларів до 50 млрд доларів.

"Україна має унікальний досвід створення оборонних технологій в умовах сучасної повномасштабної війни. Литва є одним із наших найближчих партнерів у сфері безпеки та оборони. Об’єднання оборонних інноваційних екосистем наших країн відкриває нові можливості для спільних розробок", - зазначила Свириденко.

В Україні програму реалізовуватиме кластер оборонних технологій Brave1.