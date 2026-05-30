Україна та Данія посилять співпрацю в оборонці та розробці антибалістичних рішень

Йдеться про закупівлю українських дронів та перехоплювачів, локалізацію виробництва в Данії, розвиток протиповітряної оборони та підтримку українських ракетних спроможностей.

Фото: Михайло Федоров

Україна та Данія працюють над розширенням оборонного партнерства. Йдеться зокрема про закупівлю українських дронів та перехоплювачів, локалізацію виробництва в Данії, розвиток протиповітряної оборони та підтримку українських ракетних спроможностей.

Як йдеться у пресрелізі Міноборони, очільник відомства Михайло Федоров обговорив із данським колегою Троельсом Лундом Поульсеном співпрацю, що дозволить зберегти ініціативу на боці України в усіх доменах війни.

Ключовою у розмові була закупівля для потреб Сил оборони України дронів українського виробництва, у тому числі перехоплювачів. 

Політики обговорили масштабування успішної Данської моделі підтримки оборонної промисловості. Цей підхід дозволяє партнерам фінансувати виробництво зброї безпосередньо в Україні. З 2024 року завдяки цьому механізму вдалося залучити близько $3 млрд для виробництва українського озброєння: зокрема понад 200 тисяч БпЛА, тисячі засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), українські ракети та інше озброєння.

Україна розраховує на подальше масштабування закупівель в межах Данської моделі, що дозволить швидше забезпечувати фронт та водночас інвестувати в українську оборонну промисловість. Федоров запросив якомога швидше виділення додаткової допомоги до наступного засідання у форматі «Рамштайн», що відбудеться у червні, для подальшої реалізації стратегії оборони.

Також говорили про етапи локалізації нового виробництва в Данії для потреб Сил оборони України, що є складовою win-win співпраці: Україна отримує більше засобів для фронту, а Данія – доступ до рішень, які довели ефективність у сучасній війні.

Окремо ойшлося про перспективи Drone Deal між Україною та Данією. Такий формат має спростити обмін технологіями та оборонною продукцією, а також прискорити реалізацію спільних проєктів у сфері безпілотних систем та іншого озброєння.

Також темою була підтримка Данії у масштабуванні виробництва українських ракет. Ще один ключовий напрям – розвиток протиповітряної оборони та підготовка власного антибалістичного проєкту.

Україна запропонувала Данії долучитися до цієї ініціативи. Зокрема, йдеться про внесок у вигляді радарів, які можуть стати важливою складовою майбутнього рішення.

