Defense Tech

Майже пів мільйона дронів та техніки у 2026 році військові отримали через DOT-Chain Defence, – Федоров

Фото: телеграм / Денис Шмигаль

485 000 БпЛА та іншої техніки отримали військові через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence у 2026 році, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Варість замовлень – 31,4 млрд грн.

За словами міністра, сьогодні на платформі доступні близько 800 позицій від понад 200 українських виробників. А крім дронів, техніки та РЕБ-систем тепер на маркетплейсі доступні боєприпаси та скиди до безпілотних систем.

“Агенція бере на себе контракти, оплату та логістику. Усе працює в цифровому форматі – без паперових процесів і тривалих погоджень. Від замовлення до отримання засобу військовими – у середньому 9 днів”, – пояснив Федоров.

Крім того, DOT-Chain Defence також інтегрований з Brave1 Market, де військові можуть замовляти додаткові дрони та техніку за єБали в межах програми Армія дронів.Бонус.

“Також з ініціативи Міністерства оборони Агенція оборонних закупівель ДОТ запустила механізм авансування виробників – відтепер ефективні виробники дронів отримуватимуть кошти авансом. Мета – дати ринку обігові кошти для пришвидшення виробництва та постачання технологій у бойові підрозділи”, – пояснив міністр.

Паралельно, каже, держава масштабує централізоване забезпечення армії.

“За перші чотири місяці року суттєво зросли обсяги забезпечення FPV на оптоволокні, важких бомберів, крил для розвідки, mid-strike та deep-strike дронів, Mavic, легких бомберів, перехоплювачів Shahed та інших технологій”, – додав Федоров.

DOT-Chain Defence – платформа для децентралізованого забезпечення війська, яка "доповнює централізовані поставки від держави". Бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно можуть обирати й швидко замовляти саме ті засоби, які потрібні для виконання бойових завдань на конкретній ділянці фронту.

Платформу запустили в тестовому режимі в кінці липня, на той момент вона була доступна 12 бригадам. За перші два місяці роботи маркетплейсу бригадам поставили 38 683 дрони.

Сьогодні закупівлі через систему DOT-Chain Defence доступні також для прикордонників та Нацполіції.

Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
