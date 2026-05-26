Фонд Повернись живим уклав контракт на постачання дронів українського виробництва на суму в 1 370 653 000 гривень. Про це директор фонду Тарас Чмут повідомив у X.

За ці кошти закупили 16 000 БпЛА. Вартість кожного – від 55 131 до 123 816 гривень.

"Колись, ми лиш мріяли про «мільярдні проєкти». А ще раніше, навіть і не мріяли. Але якщо багато працювати і ставити високі цілі – усе можливо. Ці ~16 тисяч чудових українських дронів дадуть відчутний результат на полі бою та в тактичній глибині", – прокоментував він.