Дадуть відчутний результат на полі бою: Повернись живим уклав "дронову угоду" на понад 1,3 млрд гривень

Закупили безпілотники українського виробництва. 

Фото: Макс Требухов

Фонд Повернись живим уклав контракт на постачання дронів українського виробництва на суму в 1 370 653 000 гривень. Про це директор фонду Тарас Чмут повідомив у X.

За ці кошти закупили 16 000 БпЛА. Вартість кожного – від 55 131 до 123 816 гривень.

"Колись, ми лиш мріяли про «мільярдні проєкти». А ще раніше, навіть і не мріяли. Але якщо багато працювати і ставити високі цілі – усе можливо. Ці ~16 тисяч чудових українських дронів дадуть відчутний результат на полі бою та в тактичній глибині", – прокоментував він. 

