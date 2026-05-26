У Запоріжжі через атаку РФ травмовані люди

Сьогодні, 26 травня, російська армія атакувала Запоріжжя. У результаті травми отримали двоє людей.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.
"Щонайменше двоє людей травмовані, горять автівки – такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", – зазначив він.
Федоров також попередив, що росіяни продовжують терор обласного центру. Тривога триває вже понад дві години, і до відбою варто перебувати у безпечних місцях.
Раніше він попередив про швидкісні ракети та ударні безпілотники ворога.