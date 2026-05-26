Сили оборони вдарили по командних пунктах і логістиці Росії. Підтверджено зупинку роботи НПЗ “Сызранский”

Уночі 26 травня і вчора, 25 травня, Сили оборони завдали уражень по низці об'єктів Росії. Зокрема, по командному пункту в Очеретиному (Донецька область) та пункту управління полку (Верхня Криниця, Запорізької області).

Також уражено пункти управління БпЛА окупантів у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області. Про це повідомили в Генштабі.

Крім того, уражено склад БпЛА ворога та склад матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також склад матеріально-технічних засобів у місті Донецьк. Під удар потрапила і залізнична цистерна з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.

"За результатами попередніх уражень підтверджено зупинку роботи нафтопереробного заводу “Сызранский” (Сизрань, Самарська обл., рф), по якому Сили оборони України били 21 травня 2026 року", – розповіли в Генштабі.

А внаслідок атак 25 травня на лінійну виробничо-диспетчерську станція (ЛВДС) "Ярославль" пошкоджено обладнання та резервуари.

Окрім того, підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 “Ніобій-СВ” (Ярськ, Луганська обл.).