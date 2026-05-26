Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція викрила схему розкрадання коштів, призначених на гуманітарну допомогу: зловмисники придбали авто і квартири

Загальна сума збитків – майже 27 млн грн. 

Поліція викрила схему розкрадання коштів, призначених на гуманітарну допомогу: зловмисники придбали авто і квартири
Поліція викрила схему розкрадання коштів на гуманітарну допомогу
Фото: Національна поліція в Facebook

Національна поліція викрила схему привласнення 27 мільйонів гривень, наданих для гуманітарної допомоги деокупованим громадам Київської області. Організатором схеми в поліції назвали керівника адвокатського об'єднання.

Для реалізації схеми він залучив знайомих. Вони подавали до Мінсоцполітики листи з пропозиціями надати гуманітарну допомогу деокупованим громадам, в яких вказували потреби людей – продукти, генератори, товари першої необхідності. 

"Після ухвалення позитивних рішень бюджетні кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фігурантам благодійних організацій. Надалі ці гроші мали бути використані для закупівлі та доставки допомоги людям, однак, як встановили поліцейські, значну частину отриманих коштів учасники схеми виводили на рахунки підконтрольних підприємств", – йдеться у повідомленні. 

Реклама

Для приховування зловмисники подавали до міністерства недостовірні відомості. У період з березня по липень 2022 року учасники групи реалізували щонайменше три епізоди привласнення державних коштів. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 26,9 млн грн. На привласнені кошти купили два авто преміум-класу, чотири квартири в Києві і дві земельні ділянки в області. 

"Поліцейські провели понад два десятки обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації та інші докази, що підтверджують реалізацію корупційної схеми", – додали правоохоронці.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies