Національна поліція викрила схему привласнення 27 мільйонів гривень, наданих для гуманітарної допомоги деокупованим громадам Київської області. Організатором схеми в поліції назвали керівника адвокатського об'єднання.

Для реалізації схеми він залучив знайомих. Вони подавали до Мінсоцполітики листи з пропозиціями надати гуманітарну допомогу деокупованим громадам, в яких вказували потреби людей – продукти, генератори, товари першої необхідності.

"Після ухвалення позитивних рішень бюджетні кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних фігурантам благодійних організацій. Надалі ці гроші мали бути використані для закупівлі та доставки допомоги людям, однак, як встановили поліцейські, значну частину отриманих коштів учасники схеми виводили на рахунки підконтрольних підприємств", – йдеться у повідомленні.

Реклама

Для приховування зловмисники подавали до міністерства недостовірні відомості. У період з березня по липень 2022 року учасники групи реалізували щонайменше три епізоди привласнення державних коштів. Загальна сума збитків, завданих державі, перевищує 26,9 млн грн. На привласнені кошти купили два авто преміум-класу, чотири квартири в Києві і дві земельні ділянки в області.

"Поліцейські провели понад два десятки обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили фінансову документацію, електронні носії інформації та інші докази, що підтверджують реалізацію корупційної схеми", – додали правоохоронці.

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.