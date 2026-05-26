Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
ГоловнаСуспільствоВійна

У Сумській області – семеро поранених через атаки РФ

Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Сумській області – семеро поранених через атаки РФ
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області унаслідок російських атак поранення отримали семеро людей. 

Як розповіли у обласній поліції, упродовж минулої доби під російським вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Роменській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали жінки віком 56, 59 та 84 роки. Пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

Реклама

У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждали жінки віком 51 та 63 роки. Пошкоджено будинок культури.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару російського БпЛА поранений 42-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний та два приватні будинки.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждав 31-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчу будівлю та автомобіль. У Ворожбянській та Кириківській громадах пошкоджено приватні будинки. У Глухівській, Степанівській, Річківській та Сумській громадах пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю та приватні домоволодіння. У Кролевецькій громаді через ворожу атаку загорілася суха рослинність.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ. За кожним фактом відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies