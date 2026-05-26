У Сумській області унаслідок російських атак поранення отримали семеро людей.

Як розповіли у обласній поліції, упродовж минулої доби під російським вогнем перебували громади Сумського, Шосткинського, Охтирського, Конотопського та Роменського районів. Ворог застосовував КАБи, ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Роменській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали жінки віком 56, 59 та 84 роки. Пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду.

У Хутір-Михайлівській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждали жінки віком 51 та 63 роки. Пошкоджено будинок культури.

У Середино-Будській громаді внаслідок удару російського БпЛА поранений 42-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний та два приватні будинки.

У Сумській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА постраждав 31-річний чоловік. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

У Білопільській громаді пошкоджено приватний будинок, господарчу будівлю та автомобіль. У Ворожбянській та Кириківській громадах пошкоджено приватні будинки. У Глухівській, Степанівській, Річківській та Сумській громадах пошкоджено складські приміщення, адміністративну будівлю та приватні домоволодіння. У Кролевецькій громаді через ворожу атаку загорілася суха рослинність.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки атак, зафіксували руйнування та зібрали докази воєнних злочинів РФ. За кожним фактом відкрили кримінальні провадження за ст. 438 КК України.