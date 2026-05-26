Кількість жертв недільної російської атаки на Київ зросла до трьох

Під руїнами будинку знайшли фрагменти тіла ще однієї жінки.

Зросла кількість жертв атаки Росії проти Києва 24 травня: на місці удару по житловому будинку в Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла, що можуть належати зниклій безвісти жінці. Про це 26 травня повідомили в поліції.

Раніше під уламками цього ж будинку виявили тіла двох загиблих жінок. Для уточнення проведуть ДНК-експертизу.

"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісно зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", – розповіли правоохоронці.