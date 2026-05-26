Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Кількість жертв недільної російської атаки на Київ зросла до трьох

Під руїнами будинку знайшли фрагменти тіла ще однієї жінки. 

Під завалами будинку в Києві виявили фрагменти тіла третьої жертви
Фото: Національна поліція

Зросла кількість жертв атаки Росії проти Києва 24 травня: на місці удару по житловому будинку в Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла, що можуть належати зниклій безвісти жінці. Про це 26 травня повідомили в поліції. 

Раніше під уламками цього ж будинку виявили тіла двох загиблих жінок. Для уточнення проведуть ДНК-експертизу. 

"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісно зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", – розповіли правоохоронці.

  • Атака на Київ 24 травня стала наймасовішою за кількістю пошкоджених локацій. Загинули троє людей, поранені – понад 90. Розбір завалів закінчили вчора, 25 травня.
  • Пошкоджено понад 40 локацій, зокрема в історичному центрі Києва. Це музеї, опера, житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури.
