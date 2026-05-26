Кількість жертв недільної російської атаки на Київ зросла до трьох

Зросла кількість жертв атаки Росії проти Києва 24 травня: на місці удару по житловому будинку в Шевченківському районі знайшли фрагменти тіла, що можуть належати зниклій безвісти жінці. Про це 26 травня повідомили в поліції.
Раніше під уламками цього ж будинку виявили тіла двох загиблих жінок. Для уточнення проведуть ДНК-експертизу.
"У ході проведення аварійно-рятувальних робіт виявили фрагменти тіла людини, які ймовірно можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісно зниклою. Для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК експертизу", – розповіли правоохоронці.
- Атака на Київ 24 травня стала наймасовішою за кількістю пошкоджених локацій. Загинули троє людей, поранені – понад 90. Розбір завалів закінчили вчора, 25 травня.
- Пошкоджено понад 40 локацій, зокрема в історичному центрі Києва. Це музеї, опера, житлові будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури.