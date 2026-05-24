Росія атакувала Київ ракетами й дронами. Численні пошкодження, є потерпілі

Росія вночі 24 травня влаштувала чергову масовану атаку на Київ, що тривала понад чотири години поспіль. Повітряні сили попередили про запуск швидкісних ракет, дронів, крилатих ракет.

Була загроза застосування ракетних комплексів “Орешник”. Місцева влада закликала перебувати в укриттях.

Станом на 3 годину офіційних повідомлень про застосування цього типу озброєння не було. Однак в соцмережах публікували відео з характерним ударом у Білій Церкві.

Є інформація, що в Києві постраждали Шевченківський, Дніпровський, Подільський, Дарницький, Голосіївський,Деснянський, Оболонський, Печерський і Солом'янський райони. Загинула щонайменше 1 людина, поранені не менше 21, 13 з них госпіталізували. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, пошкодження зафіксовані на 40 локаціях.

Наслідки атаки на Київ

У Шевченківському районі масштабні руйнування. Є численні пошкодження житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури.

Житлові будинки пошкоджені внаслідок атаки на Київ

"На території двох шкіл теж сталися пожежі внаслідок падіння уламків. Гасили пожежу і на газовій трубі між житловими будинками", – сказав Кличко.

У 5-поверховому житловому будинку сталося руйнування в межах під’їзду з пожежею з 1 по 5 поверхи. Зафіксовано влучання у будівлю бізнесцентру та загоряння на території ринку. Ще в одному з 9-поверхових житлових будинків є влучання між 8 та 9 поверхами, де попередньо загинула людина. Також на території району ліквідовано пожежу на рівні 2 поверху 9-поверхового житлового будинку на площі 5 кв. м. Крім того, руйнувань зазнала будівля музею Головного управління ДСНС України у Київській області. Є інформація про заблокованих в укритті людей внаслідок влучання у житловий будинок.

В Оболонському БпЛА влучив в приватний 1-поверховий житловий будинок. Також внаслідок влучання БпЛА біля 3-поверхового житлового будинку сталось загоряння на відкритій території. Ще в цьому ж районі внаслідок влучання сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку та загорання на відкритій території з розповсюдженням на інший житловий будинок. Загорівся гіпермаркет.

У Деснянському уламки БпЛА влучили у будівлі супермаркету та торгівельного центру.

В Подільському районі уламки впали на території нежитлової забудови.

В Солом'янському пошкоджено приватну оселю і 24-поверховий будинок – дрон влучив на рівні 23-го поверху, конструкції зруйновані. Там же пошкоджена школа.

У Дарницькому внаслідок падіння уламків БпЛА та ракет пошкоджена будівля гуртожитку, декілька нежитлових приміщень, СТО та автівки, припарковані біля житлового будинку. Горіла покрівля гуртожитку на 150 кв. метрах, розповіли рятувальники.

У Дніпровському пошкоджено склад і гаражний кооператив. Дрон влучив у приватний будинок, уламки впали на дах багатоповерхівки.

У Печерському влучання в багатоповерхівку, була пожежа.

В Святошинському – влучання в дев'ятиповерхівку, уламки впали на одноповерховий будинок.

Окрім Києва, ворог запустив швидкісні цілі на Житомирську область, попередили Повітряні сили. Суспільне повідомило про вибухи в Хмельницькій області і Черкасах.