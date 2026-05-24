Сьогодні, 24 травня, у Львові відкрили площу Героя України Андрія Парубія.

Про це написав у телеграмі міський голова Андрій Садовий.

«У Львові урочисто відкрили площу Героя України Андрія Парубія. Саме тут — біля будівлі обласної ради, де він був депутатом кількох скликань — Андрій починав свій політичний шлях. Так місто вшанувало памʼять людини, яка все життя присвятила Україні», – розповів він.