Сьогодні, 24 травня, у Львові відкрили площу Героя України Андрія Парубія.
Про це написав у телеграмі міський голова Андрій Садовий.
«У Львові урочисто відкрили площу Героя України Андрія Парубія. Саме тут — біля будівлі обласної ради, де він був депутатом кількох скликань — Андрій починав свій політичний шлях. Так місто вшанувало памʼять людини, яка все життя присвятила Україні», – розповів він.
- Наприкінці квітня Садовий написав, що на сесії міської ради перейменували частину вулиці Винниченка – від Просвіти до Личаківської.
- ПІсля перейменування на площі ім. Парубія будуть знаходитися будівля обласної адміністрації та обласної ради.