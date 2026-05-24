У Сумах зафіксовано влучання ударного дрона "Молнія", є пошкодження

БІля одного із житлових будинків виявлено дрон, який не здетонував.

Уночі 24 травня у Ковпаківському районі Сум зафіксовано влучання російського ударного безпілотника типу "Молнія" на прибудинковій території.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

Внаслідок атаки пошкоджено скління у чотирьох багатоквартирних житлових будинках, а також три легкові автомобілі.

Поблизу одного з житлових будинків було виявлено ворожий дрон, який не здетонував. Фахівці провели заходи з його знешкодження.

За попередньою інформацією, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Наразі на місці працюють відповідні служби, які фіксують наслідки атаки та оцінюють масштаби пошкоджень.