У Сумах зафіксовано влучання ударного дрона "Молнія", є пошкодження

Уночі 24 травня у Ковпаківському районі Сум зафіксовано влучання російського ударного безпілотника типу "Молнія" на прибудинковій території.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.
Внаслідок атаки пошкоджено скління у чотирьох багатоквартирних житлових будинках, а також три легкові автомобілі.
Поблизу одного з житлових будинків було виявлено ворожий дрон, який не здетонував. Фахівці провели заходи з його знешкодження.
За попередньою інформацією, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. Наразі на місці працюють відповідні служби, які фіксують наслідки атаки та оцінюють масштаби пошкоджень.
- Упродовж минулої доби війська РФ здійснили понад 60 обстрілів у 33 населених пунктах у 20 громадах Сумської області.Внаслідок атак є загиблий та постраждалі.