На Запоріжжі окупанти поранили двох цивільних

Окупанти атакували з БпЛА Біленьке Запорізького району. Відомо про двох поранених.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – ідеться у повідомленні.
Російський безпілотник ударив неподалік приватних будинків у Біленькому. Поранень дістали 63-річні чоловік та жінка. Їм надається уся необхідна медична допомога.
- Упродовж минулої доби окупанти завдали 867 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Є пошкодження.