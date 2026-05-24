На Запоріжжі окупанти поранили двох цивільних

Ворог атакував з БпЛА Запорізький район.

Окупанти атакували з БпЛА Біленьке Запорізького району. Відомо про двох поранених.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район", – ідеться у повідомленні.

Російський безпілотник ударив неподалік приватних будинків у Біленькому. Поранень дістали 63-річні чоловік та жінка. Їм надається уся необхідна медична допомога.