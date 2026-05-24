Росіяни атакували підприємство на Полтавщині

Обійшлося без постраждалих. 

Росіяни атакували підприємство на Полтавщині
наслідки російського удару по Полтавщині
Фото: ДСНС Полтавщини

Уночі 24 травня російські війська атакували ударним БпЛА Миргородський район Полтавщини. Пожежа виникла на приватному підприємстві.

Фото: ДСНС Полтавщини

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"Вночі ворожий дрон атакував одне з приватних підприємств у Миргородському районі. За даними ДСНС, пожежа, що виникла унаслідок атаки, ліквідована. На щастя, обійшлося без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС Полтавщини

У ДСНС додають, що упродовж 2 днів росіяни атакували два промислові об’єкти у Миргородському районі. Спалахнуло одразу на кількох локаціях.

Всі займання ліквідовані. 

