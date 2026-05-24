На Сумщині внаслідок атак росіян загинула людина, понад 20 цивільних постраждали

Ворог застосував артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

наслідки атаки РФ на СУмщині
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби війська РФ здійснили понад 60 обстрілів у 33 населених пунктах у 20 громадах Сумської області.Внаслідок атак є загиблий та постраждалі. 

Про це повідомили в Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксували у Сумському, Шосткинському та Охтирському районах. Російські війська застосовували артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіаційні бомби.

У Сумській громаді внаслідок атаки російських дронів загинула одна людина. Ще 18 людей отримали поранення, серед них — 16-річна дівчина.

У Липоводолинській громаді через удар ворожого БпЛА постраждали 12-річна дівчина, 37-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 35 років.

У Буринській громаді поранення отримав 59-річний чоловік. У Новослобідській громаді 50-річна жінка постраждала, натрапивши на ворожу міну.

Також до медичних закладів звернулися мешканці, які зазнали поранень під час попередніх атак: 57-річна жінка після удару БпЛА у Середино-Будській громаді та 8-річний хлопчик, який постраждав внаслідок обстрілу у Сумській громаді.

Пошкодження та руйнування цивільної інфраструктури зафіксовані у низці громад області. Зокрема, у Сумській громаді пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, господарчі споруди та автобус. У Білопільській громаді пошкоджено житлові будинки, автомобілі та машину швидкої допомоги.

У Середино-Будській громаді знищено приватний житловий будинок, а також пошкоджено інші будівлі та об’єкти цивільної інфраструктури. У Буринській та Липоводолинській громадах зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, житлові будинки та інфраструктурні об’єкти.

Повітряна тривога в Сумській області протягом доби тривала 22 години 38 хвилин.

