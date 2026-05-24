Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
За добу РФ втратила ще 1110 солдатів на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 1 355 920 солдатів.

Фото: скрин відео

За минулу добу втрати РФ склали 1110 солдатів, 4 броньовики та понад 60 артилерійських систем. 

Про це інформує Генштаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб танків  – 11 950 (+1) од.бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.артилерійських систем – 42 640 (+61) од.РСЗВ – 1 800 (+1) од.засоби ППО – 1 396 (+2) од.літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.БПЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.крилаті ракети – 4 632 (+0) од.кораблі / катери  – 33 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.

Дані уточнюються.

