За добу РФ втратила ще 1110 солдатів на війні в Україні

особового складу – близько 1 355 920 (+1 110) осіб танків – 11 950 (+1) од.бойових броньованих машин – 24 603 (+4) од.артилерійських систем – 42 640 (+61) од.РСЗВ – 1 800 (+1) од.засоби ППО – 1 396 (+2) од.літаків – 436 (+0) од.гелікоптерів – 353 (+0) од.наземних робототехнічних комплексів – 1 451 (+7) од.БПЛА оперативно–тактичного рівня – 308 321 (+1 843) од.крилаті ракети – 4 632 (+0) од.кораблі / катери – 33 (+0) од.підводні човни – 2 (+0) од.автомобільна техніка та автоцистерни – 98 698 (+292) од.спеціальна техніка – 4 216 (+4) од.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.26 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу втрати РФ склали 1110 солдатів, 4 броньовики та понад 60 артилерійських систем.

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив близько 1 355 920 солдатів.

