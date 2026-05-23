Посольство рекомендує громадянам США, які перебувають в Україні, бути готовими негайно пройти в укриття у разі повітряної тривоги.

Посольство США в Києві попередило про потенційно значну повітряну атаку протягом наступних 24 годин. Про це йдеться на сайті відомства.

“Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних 24 годин. Посольство, як і завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні.

Відомство рекомендує громадянам США:

Заздалегідь визначте місця укриття на випадок повітряної тривоги.

Завантажте на телефон надійний застосунок для сповіщень про повітряну тривогу, наприклад Air Raid Siren або Alarm Map.

Негайно прямуйте в укриття, якщо оголошено повітряну тривогу.

Слідкуйте за місцевими новинами та будьте готові змінити свої плани.

Зробіть запас води, їжі та ліків.

У разі надзвичайної ситуації дотримуйтеся вказівок української влади та рятувальників.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери у Європі та США попередили про підготовку росіянами удару “Орєшніком”. Глава держави також повідомив про ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву. Президент закликав громадян свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора.