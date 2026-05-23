Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоВійна

Посольство США в Києві попередило про потенційно значну повітряну атаку протягом наступних 24 годин

Посольство рекомендує громадянам США, які перебувають в Україні, бути готовими негайно пройти в укриття у разі повітряної тривоги.

Посольство США в Києві попередило про потенційно значну повітряну атаку протягом наступних 24 годин
Посольство США в Києві
Фото: Google Maps

Посольство США в Києві попередило про потенційно значну повітряну атаку протягом наступних 24 годин. Про це йдеться на сайті відомства. 

“Посольство США в Києві отримало інформацію про потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних 24 годин. Посольство, як і завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно пройти в укриття у разі оголошення повітряної тривоги”, – йдеться у повідомленні.

Відомство рекомендує громадянам США:

  • Заздалегідь визначте місця укриття на випадок повітряної тривоги.
  • Завантажте на телефон надійний застосунок для сповіщень про повітряну тривогу, наприклад Air Raid Siren або Alarm Map.
  • Негайно прямуйте в укриття, якщо оголошено повітряну тривогу.
  • Слідкуйте за місцевими новинами та будьте готові змінити свої плани.
  • Зробіть запас води, їжі та ліків.
  • У разі надзвичайної ситуації дотримуйтеся вказівок української влади та рятувальників.

Раніше сьогодні президент Володимир Зеленський повідомив, що партнери у Європі та США попередили про підготовку росіянами удару “Орєшніком”.  Глава держави також повідомив про ознаки підготовки комбінованого удару по території України, зокрема по Києву. Президент закликав громадян свідомо реагувати на сигнали повітряної тривоги, починаючи із сьогоднішнього вечора.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies