Понад добу росіяни масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях.
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз-Україна".
Унаслідок атак є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.
Ситуація залишається складною. Оцінити наслідки наразі неможливо через небезпеку повторних ударів.
"Найважливіше - персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.
- Раніше росіяни три доби поспіль атакували об’єкти Нафтогазу на Чернігівщині, до цього - атакували балістикою об'єкт Нафтогазу на Дніпропетровщині. Перед цим вдарили по АЗК "Укрнафта".
- У ніч з 4 на 5 травня Росія трьома балістичними ракетами атакувала рятувальників ДСНС і працівників "Нафтогазу", які приступили до ліквідації пожежі після відбою повітряної тривоги. Загинуло четверо газовиків, ще 7 людей поранено.