"Найважливіше - персонал встигли евакуювати. На місцях працюють усі відповідні служби", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок атак є серйозні пошкодження обладнання та масштабні пожежі.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз-Україна" .

Понад добу росіяни масовано атакують нафтогазові об’єкти Групи "Нафтогаз" у Харківській та Полтавській областях.

