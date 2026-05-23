Сили оборони уразили танкер "тіньового флоту" РФ CHRYSALIS у Чорному морі

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Силами оборони нафтового терміналу “Шесхарис”, нафтобази “Грушова” та танкера тіньового флоту РФ CHRYSALIS в акваторії Чорного моря.

"В ніч на 23 травня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об’єктів російських окупантів", – ідеться у повідомленні.

Підтверджено ураження нафтового терміналу "Шесхарис" у Новоросійську, Краснодарського краю РФ. Зафіксовано влучання та пожежу на території терміналу.

"Шесхарис" – один із найбільших нафтових терміналів рф на Чорному морі, що входить до системи ПАТ “Транснефть”. Пропускна спроможність становить до 75 млн тонн нафти на рік, а обсяг резервуарного парку – близько 1,28 млн м³. Об’єкт забезпечує перевалку нафти й нафтопродуктів для експорту та задіяний у забезпеченні потреб армії рф.

Також у районі Новоросійська уражено перевальну нафтобазу “Грушова” – зафіксовано пожежу на території об’єкта.

Нафтобаза “Грушова” є ключовою складовою комплексу “Шесхарис” та одним із найбільших резервуарних комплексів півдня рф. Загальна місткість резервуарів сягає близько 1,2–1,4 млн м³.

Об’єкт використовується для зберігання, перевалки та транспортування нафти і нафтопродуктів, серед іншого і для забезпечення військової логістики держави-агресора.

Також в акваторії Чорного моря уражено район базування кораблів так званого “тіньового флоту” РФ. Підтверджено ураження танкера CHRYSALIS.

Також українські воїни уразили вузли зв’язку противника у Красноріченському на Луганщині та у Смілому на Запоріжжі та склад матеріально-технічних засобів у Фролівському Запорізької області.

На Донеччині уражено склад боєприпасів противника у Пречистівці Донецької області.

Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для послаблення військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення рф до припинення збройної агресії проти України.