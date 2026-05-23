Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум (доповнено)

Постраждали люди.

Ліквідація наслідків удару по місту Суми
Фото: ДСНС України в Telegram

Уранці 23 травня російський дрон здійснив атаку по траурній колоні на околиці міста Суми. Є постраждалі.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина – у важкому стані", – ідеться у повідомленні.

З’ясовуються всі обставини та наслідки удару.

Григоров наголошує: загроза повторних атак з боку ворога зберігається. Будьте обережні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко додає, що російяни атакували людей оптоволоконним дроном. Унаслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом.

Станом на 13:00 відомо про одного загиблого, троє поранених. 

