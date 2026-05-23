Російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум (доповнено)

Уранці 23 травня російський дрон здійснив атаку по траурній колоні на околиці міста Суми. Є постраждалі.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Цинічна атака. Сьогодні російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. Постраждали люди. Усім надають необхідну медичну допомогу. Попередньо, одна людина – у важкому стані", – ідеться у повідомленні.

Реклама

З’ясовуються всі обставини та наслідки удару.

Григоров наголошує: загроза повторних атак з боку ворога зберігається. Будьте обережні та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги.

Очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко додає, що російяни атакували людей оптоволоконним дроном. Унаслідок влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом.

Станом на 13:00 відомо про одного загиблого, троє поранених.