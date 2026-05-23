Суспільство / Війна

У Пермському краї РФ дрони атакували хімічне підприємство

Імовірно, йдеться про хімічне підприємство "АКМ".

Уночі 23 травня в Пермському краї РФ дрони атакували хімічний комплекс "АКМ" компанії "Метафракс".

"У Губасі (Пермський край) БпЛА уразив територію хімічного комплексу "АКМ" компанії "Метафракс", – ідеться у повідомленні.

Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну. Його добова потужність становить близько 900 тонн аміаку та понад 1600 тонн карбаміду.

За даними губернатора Пермського краю, російські сили протиповітряної оборони нібито збили кілька безпілотників під час підльоту до об’єкта.  

У регіоні на певний час вводили режими "безпілотна небезпека" та "килим", які передбачають обмеження роботи повітряного простору та посилені заходи безпеки.

