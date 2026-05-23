Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні

Російський дрон атакував цивільне авто у Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки 62-річний водій дістав контузію і травми.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 07:45 росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок атаки 62-річний водій дістав контузію, осколкові поранення обличчя, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
- Упродовж минулої доби під обстрілами РФ опинилися 32 населені пункти Херсонської області. Відомо про загиблого та поранених.