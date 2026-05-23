Росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Херсоні

Бригада "швидкої" доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

"Орієнтовно о 07:45 росіяни атакували з дрона цивільну автівку у Центральному районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Російський дрон атакував цивільне авто у Центральному районі Херсона. Унаслідок атаки 62-річний водій дістав контузію і травми.

