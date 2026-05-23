Окупанти вдарили по пожежній частині в Олександрівці на Донеччині

Російські окупанти атакували пожежно-рятувальну частину в олександрівці Краматорського району на Донеччині.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Вчора ввечері внаслідок російської дронової атаки по селищу Олександрівка Краматорського району під ударом опинилася пожежно-рятувальна частина", – ідеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали дві одиниці пожежно-рятувальної техніки та будівля підрозділу. Виникла пожежа покрівлі, яку рятувальники ліквідували.
Особовий склад не постраждав.
