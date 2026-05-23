Президент Чехії закликав НАТО "показати зуби" у відповідь на російські провокації

Президент Чехії Петр Павел заявив про необхідність рішучих та часом асиметричних дій НАТО у відповідь на постійні спроби Росії спровокувати та перевірити єдність Альянсу на східному фланзі.

Як пише The Guardian, колишній голова військового комітету НАТО у званні генерала пропонує глушити росіянам інтернет, викинути їхні банки з глобальної фінансової системи, а також збивати літаки, які порушують повітряний простір балтійських країн.

Павел висловив розчарування відсутністю достатнього тиску США на Росію. У попередніх інтерв'ю чеським ЗМІ він скаржився, що Дональд Трамп за кілька тижнів зробив більше для підриву довіри до НАТО, ніж диктатору Путіну вдалося за роки.

За словами президента, Росія після анексії Криму навчилася постійно наближатися до межі, яка б означала застосування 5 статті договору НАТО, але не перетинати її повністю.