Справа про «порноофіси»: четверо підозрюваних високопосадовців Нацполу вийшли під заставу

Четверо підозрюваних у справі про «порноофіси» вийшли під заставу, передає «Суспільне».
У пресслужбі Офісу Генерального прокурора підтвердили, що суд призначив фігурантам суми застав, і після внесення грошей вони залишили ізолятор тимчасового тримання.
На волі зараз заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергій Безпалько (вніс 7 мільйонів гривень), другий заступник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Яцюк (5 мільйонів гривень), перший заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик (5 мільйонів гривень) та заступник начальника ГУНП в Житомирській області Ілля Гулеватий (1,1 млн грн).
Відповідно до ухвали суду, звільнені посадовці зобов'язані з'являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю (браслет).
Наразі в СІЗО залишився лише колишній водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».
Подробиці афери
- Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про викриття схеми, де фігурує керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях.
- Фігуранти могли забезпечувати безперешкодну роботу мережі так званих “порноофісів”.
- У цих приміщеннях створювали, виготовляли та поширювали через інтернет відеопродукцію еротичного і порнографічного характеру.
- У Національній поліції розповіли, що затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області, заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області, першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області, заступника начальника ГУНП в Житомирській області, а також водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС", який за версією слідства, виконував роль посередника.
- Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.
- 20 травня МВС повідомило про звільнення водія, який міг бути посередником у схемі.
- Наступного дня голова Національної поліції Іван Вигівський доручив провести перевірки роботи Нацполу у регіонах, де раніше викрили незаконні оборудки посадовців відомства.
- 21 травня суд взяв під варту п’ятьох підозрюваних.