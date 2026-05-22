Справа про «порноофіси»: четверо підозрюваних високопосадовців Нацполу вийшли під заставу

обшуки у фігурантів схеми з "порноофісами"

Четверо підозрюваних у справі про «порноофіси» вийшли під заставу, передає «Суспільне».

У пресслужбі Офісу Генерального прокурора підтвердили, що суд призначив фігурантам суми застав, і після внесення грошей вони залишили ізолятор тимчасового тримання.

На волі зараз заступник начальника ГУНП в Івано-Франківській області Сергій Безпалько (вніс 7 мільйонів гривень), другий заступник ГУНП в Івано-Франківській області Володимир Яцюк (5 мільйонів гривень), перший заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Андрій Ткачик (5 мільйонів гривень) та заступник начальника ГУНП в Житомирській області Ілля Гулеватий (1,1 млн грн).

Відповідно до ухвали суду, звільнені посадовці зобов'язані з'являтися за першим викликом слідчого та прокурора, здати паспорти для виїзду за кордон і носити електронний засіб контролю (браслет).

Наразі в СІЗО залишився лише колишній водій автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів Міністерства внутрішніх справ України».

