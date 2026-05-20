Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ГоловнаСуспільствоПодії

Шість авто, п'ять швейцарський годинників і 22 млн гривень: що вилучили в затриманих топпосадовців поліції

За інформацією слідства, вони отримували хабарі за те, щоб в трьох областях безперешкодно діяли порноофіси. 

Шість авто, п'ять швейцарський годинників і 22 млн гривень: що вилучили в затриманих топпосадовців поліції
Фото: Руслан Кравченко в Telegram

Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції в трьох областях вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн. 

Затримано 5 учасників схеми. Їм повідомили про підозру, розповів генпрокурор Руслан Кравченко в Facebook.

Водій автогосподарства ДУ “Центр обслуговування підрозділів МВС”, який виступав посередником, отримав підозру в підбурюванні та пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

“Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб”, – прокоментував генеральний прокурор Руслан Кравченко. 

  • Нині вранці в управліннях поліції Тернопільської, Івано-Франківської і Житомирської областей відбулися обшуки. За інформацією слідства, керівники цих управлінь "кришували" діяльність порноофісів. $20 000 вони отримували щомісячно за неперешкоджання їхній діяльності і завчасне попередження про ймовірні перевірки. Ще 5000 доларів отримував посередник – водій одного з заступників міністра оборони. 
  • Затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області; заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області; першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області; заступника начальника ГУНП в Житомирській області; водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС".
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies