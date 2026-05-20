Під час обшуків у топпосадовців Національної поліції в трьох областях вилучили автопарк з шести елітних авто, 5 швейцарських годинників, вогнепальну і холодну зброю. Також вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.
Затримано 5 учасників схеми. Їм повідомили про підозру, розповів генпрокурор Руслан Кравченко в Facebook.
Водій автогосподарства ДУ “Центр обслуговування підрозділів МВС”, який виступав посередником, отримав підозру в підбурюванні та пособництві в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
“Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб”, – прокоментував генеральний прокурор Руслан Кравченко.
- Нині вранці в управліннях поліції Тернопільської, Івано-Франківської і Житомирської областей відбулися обшуки. За інформацією слідства, керівники цих управлінь "кришували" діяльність порноофісів. $20 000 вони отримували щомісячно за неперешкоджання їхній діяльності і завчасне попередження про ймовірні перевірки. Ще 5000 доларів отримував посередник – водій одного з заступників міністра оборони.
- Затримали начальника ГУНП в Івано-Франківській області; заступника начальника ГУНП в Івано-Франківській області; першого заступника начальника ГУНП в Тернопільській області; заступника начальника ГУНП в Житомирській області; водія автогосподарства ДУ "Центр обслуговування підрозділів МВС".