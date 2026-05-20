ДПСУ: депутаткам тепер не потрібні службові відрядження для виїзду за кордон

Жінкам - народним депутаткам відсьогодні не потрібно службових відряджень при перетині державного кордону.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.

"Тепер відносно всіх жінок, які обіймають посади, що визначені в пункті 2.14. Прикордонники не перевірятимуть підставу, яка б давала можливість на перетин кордону в службове відрядження. Тобто це фактично залишається для чоловіків, які обіймають ці посади по державній службі", - сказав він.

Демченко зазначив, що ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.