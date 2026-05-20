ДПСУ: депутаткам тепер не потрібні службові відрядження для виїзду за кордон

Жінкам - народним депутаткам відсьогодні не потрібно службових відряджень при перетині державного кордону.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає Укрінформ.
"Тепер відносно всіх жінок, які обіймають посади, що визначені в пункті 2.14. Прикордонники не перевірятимуть підставу, яка б давала можливість на перетин кордону в службове відрядження. Тобто це фактично залишається для чоловіків, які обіймають ці посади по державній службі", - сказав він.
Демченко зазначив, що ДПСУ вже розпочала застосовувати дану норму під час прикордонного контролю в пунктах пропуску.
- Як повідомлялося, відсьогодні набули чинності зміни, які скасовують обмеження на перетин кордону для всіх без винятку жінок.
- Під час воєнного стану в Україні діють обмеження на виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років. Безперешкодно перетинати кордон можуть лише окремі категорії громадян за наявності підтверджувальних документів.
- У січні 2023 року уряд заборонив чиновникам виїзд за кордон на час дії воєнного стану без поважних причин.
- Раніше РНБО ухвалила рішення, яке обмежує виїзд посадовців за кордон без мети державної важливості. Президент Зеленський підписав указ про введення його в дію. Кабінету міністрів було доручено розробити такий порядок перетину кордону посадовими особами, щоб підставою могло бути лише реальне службове відрядження.
- Пізніше в Кабміні назвали умови, за яких чиновники можуть виїжджати за кордон. Це – службове відрядження, лікування, смерть члена сім'ї та для відвідування дітей одиноким батьком.