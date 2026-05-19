ДПСУ запустила «Особистий кабінет», де можна перевірити обмеження на виїзд

Державна прикордонна служба України запустила «Особистий кабінет», де можна перевірити обмеження на виїзд.

Як зазначається у пресрелізі, новий сервіс доступний на офіційному сайті ДПСУ. Він дозволяє отримувати інформацію у реальному часі тільки про наявність заборон, накладених на підставі рішень суду та постанов Державної виконавчої служби.

У ДПСУ наголошують, що сервіс стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою (аліменти, штрафи, інші борги). Обмеження через воєнний стан перевіряються за окремими правилами і в кабінеті не відображаються.

Також у службі наголошують: сервіс не скасовує наявні обмеження, але дає можливість швидко їх виявити та усунути. Там пояснюють, що найчастіше обмеження на виїзд стосуються батьків, які ухиляються від сплати аліментів. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», виїзд може бути тимчасово обмежено, якщо особа:

ухиляється від виконання рішення суду;

має заборгованість зі сплати аліментів, підтверджену постановою виконавчої служби.

Раніше для отримання такої інформації доводилося подавати письмовий запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ (поштою або особисто) та чекати відповіді кілька тижнів.

Як працює новий сервіс «Особистий кабінет»?

Реєстрація – через електронний підпис id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID або КЕП.

Авторизація – вхід до особистого кабінету на порталі ДПСУ.

Перевірка в реальному часі – система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ.

Результат – миттєво з’являється статус: «Обмежень немає» або «Є тимчасове обмеження».

Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп’ютера.